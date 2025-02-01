Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'yla ilgili söylemini yineledi.

Panama'nın kanala ilişkin anlaşmayı ihlâl ettiğini iddia eden Trump "Bize kanalla ilgili birçok şey teklif ettiler ancak kanalı geri almanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Onlarla bir anlaşmamız vardı. Anlaşmayı çiğnediler. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama'ya giderek yetkili kişiyle görüşecek. Panama Kanalı'nı Çin'e ve Panama'ya verdik. Geri alacağız." dedi.

Trump diğer yandan Avrupa Birliği'ne de gümrük vergisi uygulanacağı açıkladı. Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt veren Trump "Benden politik bir cevap mı istiyorsunuz yoksa hakikati duymak mı? Kesinlikle uygulayacağız. Avrupa Birliği bize çok kötü davrandı." dedi.

Trump; Kanada, Meksika ve Çin'e uygulanacak gümrük vergileri neticesinde bazı aksaklıklar yaşanabileceğini kabul ederken bu aksaklıkların kısa vadeli olacağını iddia etti.

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