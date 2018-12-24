ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden inşaasına Suudi Arabistan'ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.

Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!'' paylaşımında bulundu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

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