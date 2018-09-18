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Trump'tan Çin'e bir tehdit daha!

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır." dedi.

18.09.2018 - 18:02 | Güncelleme: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in, Amerikalı çiftçiler ve işçileri hedef alarak seçimleri etkilemeye çalışmasının işe yaramayacağını belirterek, "Çin'in anlamadığı şey ise bu insanların büyük vatanseverler olduğu ve Çin'in ABD'yi ticaret yoluyla suistimal ettiğini tamamen anladıkları... Onlar bu suistimali durduracak kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin yönetiminin ABD'nin 200 milyar dolarlık ürününe daha gümrük vergisi getirmesine misillemeyle karşılık vermesinin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çin'in kendisine sadık olduğu için çiftçileri ve işçileri hedef alarak açıkça seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığını belirten Trump, yaptığı iki ayrı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin, çiftçileri ve işçileri bana sadık oldukları için hedef alarak seçimleri aktif olarak etkilemeye çalıştığını açıkça beyan etti. Çin'in anlamadığı şey ise bu insanların büyük vatanseverler olduğu ve Çin'in ABD'yi ticaret yoluyla suistimal ettiğini tamamen anladıkları... Onlar bu suistimali durduracak kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır."

Trump'ın tehditkar paylaşımından önce, uluslararası haber kuruluşlarının geçtiği bilgilere göre, Çin, 24 Eylül'den itibaren 60 milyar dolarlık ABD menşeli ürüne değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulayacak. Söz konusu tarifelere tabi tutulacak 5 binin üzerinde ürünün yer aldığı listede kahve, fındık, et, alkollü içki, odun ve deri ürünleri, mobilya, otomobil ve makineler yer alıyor.

ABD'nin 24 Eylül'de yüzde 10 vergi uygulamaya başlayacağı yaklaşık 200 milyar dolarlık ürün listesinde ise deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürün bulunuyordu.

Trump, bu ürünlere yönelik gümrük tarifesinin 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını da bildirmişti.

ABD-ÇİN 'TİCARET SAVAŞININ' GELİŞİMİ
 
ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da, Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, geçen yıl Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

 

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