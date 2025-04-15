Trump'tan Harvard'a "ültimatom"

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerinde ismi öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef alarak, "Harvard'ın vergiden muaf statüsünü kaybedebileceği" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Harvard Üniversitesini hedef aldı.

Trump, özellikle Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan ve yönetimin kampüsteki öğrenci gösterilerini durdurma taleplerine karşı bir duruş sergileyen üniversiteyi "vergiden muaf statüsünü" kaldırmakla tehdit etti.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Belki de Harvard, siyasi, ideolojik ve teröristlerden ilham alan 'hastalıkları' yaymaya devam ederse, vergiden muaf olma statüsünü kaybetmeli ve bir siyasi kuruluş olarak vergilendirilmelidir. Vergi muafiyeti statüsü tamamen kamu yararına hareket etme koşuluna bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD'de Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.