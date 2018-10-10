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Trump'tan Kim açıklaması: Şimdi gidemem!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci zirvenin 6 Kasım'daki Kongre seçimlerinden sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

10.10.2018 - 12:03 | Güncelleme: Reuters

Trump, miting için Iowa'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimlerden sonra olacak. Şimdi gidemem" dedi. Trump, Kim ile ikinci bir görüşme yapması için hazırlık yapıldığını ve ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelerde "inanılmaz" ilerleme kaydettiğini düşündüğünü söyledi. Zirve için üç ya da dört farklı yer ele alındı. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu konuyu hafta sonu Kim ile yaptığı görüşmede ele aldığını ifade etti.

Pompeo da dün yaptığı kısa açıklamada Trump'ın söylediklerine benzer sözler sarf etti. Pompeo, "Önümüzde uzun bir yol var ve yapacak pekçok iş var. Ancak artık Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının tamamen ve nihai olarak, doğrulanabilir şekilde yok edilmesi olan hedefimize ulaşmamızı sağlayacak bir yol görebiliyoruz" dedi.

Trump ile Kim, ilk defa 12 Haziran'da Singapur'da yapılan tarihi öneme sahip zirvede bir araya geldi. Kim, Trump ile görüşmesinde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için çaba göstereceğini taahhüt etti. Bu taahhüte rağmen Kim henüz Washington'un taleplerini karşılamadı. ABD Kuzey Kore'nin tüm nükleer silah ve tesislerinin envanterini eksiksiz şekilde hazırlamasını ve nükleer silahlarından vazgeçmesini istiyor.

"UÇAN ROKET GÖREMİYORUM"

Trump ise şu ana kadar sağlanan ilerleme konusunda iyimserlik belirtti. Trump, Oval Ofis'te "Uçan roket yok, uçan füze yok, nükleer test yok... İnanılmaz ilerleme kaydettik. İnanılmazın ötesinde" dedi. Trump, "Ama görüşmeyi kabul ettim... Başkan Kim ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onu seviyorum, o da beni seviyor, ilişki iyi" dedi.

Pompeo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki tarafın ikinci bir zirvenin ayrıntıları üzerinde uzlaşmaya "oldukça yakın" olduğunu söylemişti. Pompeo ayrıca, ABD ve Kuzey Kore'nin yer konusunda anlaşır anlaşmaz, Kim'in Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer deneme sahasına ve Sohae füze motoru deneme tesisine uluslararası müfettişlerin girmesine izin vermeye hazır olduğunu belirtti.

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