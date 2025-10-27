Habertürk
Habertürk
        Trump'tan seçim açıklaması | Dış Haberler

        Trump'tan seçim açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bundan sonra yapılacak seçimlerde, hileyi önlemek için, "posta veya erken oylama" yönteminin kullanılmayacağını belirtti

        Giriş: 27.10.2025 - 00:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 00:30
        Trump'tan seçim açıklaması
        ABD Başkanı Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlere karşı olduğunu ortaya koydu.

        California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin "sahtekarca" yürütüldüğü iddiasını dillendiren Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet." ifadesini kullandı.

        Donald Trump, paylaşımında, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinerek bununla, "Demokratların seçimlerde hile yapması" arasında karşılaştırmaya yer verdi.

        2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını ve oyların çalındığı iddiasını yeniden ortaya atan ABD Başkanı Trump, bunun NBA'de yaşananlara göre "daha büyük bir skandal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, "Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak." görüşünü paylaştı.

        ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimlerin yapıldığı California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri konuşlandıracağını duyurmuştu.

        Bakanlık, bu girişimini, "şeffaflığı, oy pusulası güvenliğini ve federal yasaya uyumu sağlama" çabası olarak tanımlamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

