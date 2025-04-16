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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, gönüllü olarak ABD'den ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istiyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, gönüllü olarak ABD'den ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istiyor

        ABD Başkanı Trump, göreve geldiği günden bu yana düzensiz göçmenlerle olan mücadelesini sürdürüyor. Trump, bu kapsamda ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmayı planlayan düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 07:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 07:18
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        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmayı planlayan düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirtti.

        Amerikan Fox News'ün Noticias programına konuşan​​​​​​​ Trump, göçmen politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

        "'KÖTÜ' GÖÇMENLERİ ÜLKEDEN SINIR DIŞI ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

        Trump, şu an "kötü" göçmenleri ülkeden sınır dışı etmeye devam ettiklerini kaydederek, ülkeden ayrılmak isteyen düzensiz göçmenler için bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

        Gönüllü olarak ABD'den ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirten Trump, "Eğer iyilerse ve geri dönmelerini istiyorsak, onları olabildiğince çabuk geri almak için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.

        Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

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