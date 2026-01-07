Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump: Venezuela 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye verecek | Dış Haberler

        Trump: Venezuela 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye verecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 06:13 Güncelleme: 07.01.2026 - 06:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Venezuela 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye verecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trump, ABD merkezli Truth Social şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

        AA'nın aktardığı habere göre; söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" aktaran Trump, "böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını" vurguladı.

        MADURO'NUN ABD'YE KAÇIRILMASI

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zeytinburnun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Yusuf Serhat Aksunun kullandığı 34 PDV 261 plakalı otomobil, Hasan Enes Yılmaz (29) idaresindeki 41 AVV 452 plakalı motosikletle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (AA)

        #Donald Trump
        #ABD
        #Venezuela
        #haberler
        #Maduro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 