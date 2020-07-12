Çin'de başlayıp dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir ABD. Son verilere göre, en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'ye çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 851 artarak 136 bin 720'ye ulaştı. Ülkede 1 milyon 460 bin kişi iyileşti.

Virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkenin Başkanı Donald Trump, koronavirüsle ilgili açıklamaları ve maske takmamasıyla ilgili sürekli eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak Başkan Trump, aylar sonra yeni görüntüsü ile dünyayı şaşırttı. Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ni ziyareti sırasında maskeyle görüntülendi.