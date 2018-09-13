Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25, Uluslararası Adana Film Festivali'nin yarışmalı bölümlerine katılan filmler ve jüri üyeleri İstanbul'da gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Tomris Giritlioğlu'nun başkanlığını yapacağı jüride Cihan Ünal, Ahmet Mümtaz Taylan, Tuba Büyüküstün, Nebil Özgentürk, Mustafa Presheva ve Mehmet Açar görev yapacak. Ulusal Yarışma'ya katılan filmler ise şöyle sıralanıyor:



Anons - Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun

Arada – Yönetmen: Ali Kemal Çınar

Aydede – Yönetmen: Abdurrahman Öner

Babamın Kemikleri – Yönetmen: Özkan Çelik

Dört Köşeli Üçgen – Yönetmen: Mehmet Güreli

Güvercin – Yönetmen: Banu Sıvacı

Güvercin Hırsızları – Yönetmen: Osman Nail Doğan

Halef – Yönetmen: Murat Düzgünoğlu

İçeridekiler – Yönetmen: Hüseyin Karabey

Kardeşler – Yönetmen: Ömür Atay

Kaos – Yönetmen: Semir Arslanyürek

Kelebekler – Yönetmen: Tolga Karaçelik

Sibel – Yönetmenler: Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti

Tuzdan Kaide – Yönetmen: Burak Çevik

Yuva – Yönetmen: Emre Yeksan

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