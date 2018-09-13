Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25, Uluslararası Adana Film Festivali'nin yarışmalı bölümlerine katılan filmler ve jüri üyeleri İstanbul'da gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla açıklandı.
Tomris Giritlioğlu'nun başkanlığını yapacağı jüride Cihan Ünal, Ahmet Mümtaz Taylan, Tuba Büyüküstün, Nebil Özgentürk, Mustafa Presheva ve Mehmet Açar görev yapacak. Ulusal Yarışma'ya katılan filmler ise şöyle sıralanıyor: GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Anons - Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun
Arada – Yönetmen: Ali Kemal Çınar
Aydede – Yönetmen: Abdurrahman Öner
Babamın Kemikleri – Yönetmen: Özkan Çelik
Dört Köşeli Üçgen – Yönetmen: Mehmet Güreli
Güvercin – Yönetmen: Banu Sıvacı
Güvercin Hırsızları – Yönetmen: Osman Nail Doğan
Halef – Yönetmen: Murat Düzgünoğlu
İçeridekiler – Yönetmen: Hüseyin Karabey
Kardeşler – Yönetmen: Ömür Atay
Kaos – Yönetmen: Semir Arslanyürek
Kelebekler – Yönetmen: Tolga Karaçelik
Sibel – Yönetmenler: Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti
Tuzdan Kaide – Yönetmen: Burak Çevik
Yuva – Yönetmen: Emre Yeksan