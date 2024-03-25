'Tüberkülozda tedaviyi yarım bırakan hastalar hem kendini hem başkalarını hasta ediyor'

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden Uzm. Dr. Onur Karaman, tüberkülozun 1950'li yıllardan itibaren tedavi edilebilen, tanısı kolay ve ucuz bir hastalık olduğunu belirterek, "Önemli olan tanıyı koymak ve bulaş oranını azaltmaktır. Ağızdan ilaç tedavisi vardır. Balgamda mikrop görüldükten sonra tedaviye başlanır. Ülkemizde tedavisi verem savaş dispanserlerinde ücretsiz olarak yapılır. Tedavide zorluk yaşayan hastalar ya da dirençli tüberküloz hastaları yatarak tedavi edilmektedir" dedi.

"KONTROLLER AKSATILMAMALI"

Uzm. Dr. Karaman, tüberkülozun tarihi 4 bin yıl öncesine dayanan, pek çok salgınlara yol açan bir hastalık olmasına karşın baş edilebilir olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Evet tüberkülozu bitirebiliriz' sloganını hatırlatan Uzm. Dr. Karaman, hastalığın üzerine daha ciddiyetle gidilmesi gerektiğini belirtip "Hastanın ilacını aksatmadan içmesi, hasta yakınlarının da dispanser tarafından verilen koruyucu ilaçları düzenli olarak alması gerekir. Hastaların başkalarına bulaştırmamak için gerekirse toplu yerlerde gezmemesi, maske kullanımına dikkat etmesi gerekir. Kurallara dikkat edilmediği için hastalıkla baş edilememiş gibi duruyor. Bilinen gerçekleri pratiğe dökmek gerekiyor. Akciğere zarar veren, sigara gibi maddelerden uzak durmak, maske kullanımını artırmak ve teşhis konulduktan sonra kontrolleri aksatmamak önemlidir" diye konuştu.