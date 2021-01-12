Tuğba Özay'dan Merve Boluğur'a destek

"Ben Işın Karaca'ya katılmıyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü sunucu ve şarkıcı Tuğba Özay, önceki gün Cevizlibağ'daki bir çiğ köfteciyi ziyaret etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özay, "Türkiye'de çok hızlı bir tüketim var. Best Model ve Miss Turkey'lerin ismini bilmiyoruz artık. Geçici şöhretler çok fazla var. Çıkan arkadaşlara şu tavsiyem var; kalıcı olmak istiyorlarsa, kendilerini her türlü geliştirsinler" ifadelerini kullandı.

TUĞBA'DAN MERVE'YE DESTEK

Özay, oyuncu Merve Boluğur'un şarkı çıkaracağını açıklamasının ardından Işın Karaca'dan gelen tepkiyi değerlendirdi.

Tuğba Özay, "Müzik piyasası kimsenin tekelinde değil. Yeteneği varsa olabilir. Ben Işın Karaca'ya katılmıyorum. 'Haydi bir dinleyin, görün bakalım' diyebilirdi. Ayrıca birçok oyuncunun sesini de çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

ŞİMDİ DE ŞARKICI OLUYOR!

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atmıştı.

"Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" diyen Boluğur, "Sözler bitti, beste zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR SEN EKSİKTİN"

Ünlü oyuncunun şarkıcılığa adım attığını duyurmasının ardından ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Karaca, sosyal medya hesabından, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.