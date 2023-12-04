Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.

Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.

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OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.