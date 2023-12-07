TÜİK: Sağlık harcamaları yüzde 71,5 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de toplam sağlık harcamalarının önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon TL olduğunu açıkladı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin sağlık harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam sağlık harcaması 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 65,4 artarak 463 milyar 516 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 94,4'lük artış oranıyla 143 milyar 319 milyon TL oldu.

YÜZDE 76,4'Ü GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022'de yüzde 76,4, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 23,6 olarak gerçekleşti. Harcamalarda Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 44,2, merkezi devlet yüzde 31,6, hanehalkları yüzde 18,5, sigorta şirketleri yüzde 2,7, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlarla diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip.

HARCAMANIN YÜZDE 50,3'Ü HASTANELERDE YAPILDI

Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2022'de yüzde 50,3 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri yüzde 21,7 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,6 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2021 yılında 4 bin 206 TL iken, 2022'de yüzde 69,8 artarak 7 bin 141 TL'ye yükseldi. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022'de yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.