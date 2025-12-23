Habertürk
        Haberler Gündem Tüketici Hakem Heyeti'nde parasal sınır belli oldu

        Tüketici Hakem Heyeti'nde parasal sınır belli oldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılından itibaren il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 bin TL olarak belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 02:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 02:31
        Tüketici Hakem Heyeti'nde parasal sınır belli oldu
        Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

        2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır yüzde 25,49 oranında arttırılarak 186 bin TL olarak belirlendi.

        DHA'nın aktardığı habere göre; 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

