ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Demokrat Tulsi Gabbard, 2017 yılında Beşşar Esad ile Suriye'de yaptığı görüşmeden dolayı pişman olmadığını belirtti.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan "Birliğin Durumu" programına katılan Gabbard, başkan aday adaylığı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Programda, 2017 yılında Esad ile Suriye'de yaptığı görüşmeye atıf yapılan Gabbard, "Bu ülkedeki herhangi bir liderin, dost veya düşman olsun diğer ülke liderleriyle görüşmeye hazır olması önemli. Eğer barış ve ülkemizi koruma hakkında ciddi isek bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Esad ve benzeri diktatörlerle görüşmemenin tek alternatifinin, daha fazla savaş olduğunu savunan Gabbard, "Başkan Trump'ı tam da bu sebeple Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye teşvik ediyorum çünkü orada söz konusu olan mevzunun farkındayım." yorumunu yaptı.

Ocak ayı başında 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayan Gabbard, özellikle Esad ile yaptığı görüşme dolayısıyla kamuoyundan yoğun eleştiri toplamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gabbard, 2017 yılının ocak ayında Suriye'ye dört günlük gizli bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyarette Esad ile görüşmüştü. ABD'de Esad ile görüşmesi tartışmalara neden olan Gabbard, amacının "mevcut durumu anlamak" olduğunu ifade etmişti.