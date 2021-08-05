NASA’dan Türkiye paylaşımı 0:00 / 0:00

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NASA, 3 Ağustos tarihi ile birlikte, Türkiye genelinde en az dokuz orman yangının devam ettiğini ve NASA'nın Aqua uydusundaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresi (MODIS)’in görüntülediği yangınların Antalya ve Marmaris yakınlarındaki detaylı görselini paylaştı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS), Türkiye'de bu yıl şimdiden 136,000 hektardan fazla alanın yandığını bunun tüm bir yıl için ortalamanın yaklaşık üç katı olduğunu bildirmişti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan NASA da Türkiye'deki yangınların yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

— NASA Earth (@NASAEarth) August 4, 2021

Yangınlara hâlâ kuvvetli rüzgarlar, yüksek sıcaklıklar ve bununla birlikte düşük nem eşlik ederken Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan, Türkiye'ye ve itfaiyecilere yangınları kontrol altına almasına yardımcı olmak için ekipman ve personel sağladı.

NASA, Güney Avrupa'nın çoğunun 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklarla mücadele ettiğini ve geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de rekor seviyede sıcaklıklar görüldüğünü söyledi. Türkiye'nin komşusu Yunanistan ve çevresinde de hava sıcaklıkları 45 dereceye ulaşmıştı. Sıcaklığın birkaç gün içinde devam etmesi beklenirken yangınlar bu hafta Yunanistan ve Lübnan'da da devam ediyor.

*Haber Görseli: 31 Ağustos tarihinde NASA'nın çekmiş olduğu görüntüdür.