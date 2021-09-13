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Tüm heyecanıyla '1 Başka Güzel' başladı! 0:00 / 0:00

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Podyumda şıklığın, tarzın ve güzelliğin yarıştığı '1 Başka Güzel' bambaşka bir açılışla izleyicisiyle buluştu. Farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen birbirinden farklı 12 yarışmacı podyumda rüzgar gibi esti.

Kumaşlarla sanatını konuşturan Raşit Bağzıbağlı, sesiyle ve güzelliğiyle büyüleyen Emina Jahoviç ve başarılı iş kadını Bige Daruga Çalışkan 12 yarışmacıyı tanımak ve eleştirmek için ilk kez jüri koltuğuna oturdu.

BİRBİRİNDEN FARKLI VE İDDİALI 12 YARIŞMACI REKABETE HIZLI BAŞLADI

Yarışmacıları tanımak adına hazırlanan renkli görüntülerden sonra 12 yarışmacı '1 Başka Oda'ya ilk adımlarını attı. '1 Başka Oda'da Ertuğrul Albayrak'ın öncülüğünde yarışmacılar podyuma ilk adımlarını atmak üzere hazırlıklarına başladılar.

'1 Başka Güzel'in ilk gününde yarışmacılar "yolculuk kıyafeti" konseptiyle jüri karşısına çıktı. Jürinin seçimiyle 12 yarışmacı mavi ve kırmızı takım olmak üzere ayrıldı. Yarışmacılar takımlara ayrıldıktan sonra rekabete hızlı başladı. Birbirleri hakkında değerlendirmelerde de bulunan yarışmacılar ne kadar iddialı olduklarını ilk bölümden gösterdi. Şimdiden heyecanın ve rekabetin kızıştığı yarışma izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yarışmacılar rekabete hızlı başladı;

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