Tuna-1 ve Kıyıköy nerede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Tuna-1 ve Kıyıköy nerede? İşte Tuna-1 ve Kıyıköy haritadaki konumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemişti. O müjdenin Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj faaliyetlerinin sonucunda Kırklareli'nin Kıyıköy kasabasında ve Karadeniz Ereğlisi'nde Tuna-1 lokasyonunda doğalgaz rezervi keşfi olduğu düşünülüyor. Tuna-1 ve Kıyıköy tam olarak nerede? İşte Tuna-1 ve Kıyıköy haritadaki konumu

Tuna-1 ve Kıyıköy nerede

Erdoğan,"(Doğu Akdeniz) Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz." ifadelerini kullandı.

"Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin konuşan Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, öz güven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

TUNA-1 VE KIYIKÖY NEREDE?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alan küçük bir Karadeniz köyü olan Kıyıköy, minik bir sahil kasabası olarak geçmektedir.

Kıyıköy, tıpkı iki Ağva gibi iki dere arasında yer alan köylerden birisi olarak tabir edebiliriz.

Tuna-1 ise Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

TUNA-1'İN DERİNLİĞİ KAÇ METRE?


Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
GÜNDEMPınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!
Diyanet cuma hutbesi belli oldu! 21 Ağustos cuma hutbesi: Mümin Hakkın Temsilcisi
GÜNDEMDiyanet cuma hutbesi 21 Ağustos
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ne açıklayacak?
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan yarın ne açıklayacak?
Yüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü
GÜNDEMYüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü
Zonguldak'ta işadamına kanlı pusu: 2 ölü
GÜNDEMZonguldak'ta işadamına kanlı pusu: 2 ölü
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den duyuru geldi
GÜNDEMBİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri, deprem simülasyonunu deneyimledi
GÜNDEMAK Parti'li bazı kadın milletvekilleri, deprem ...
Eski TBMM Başkanı ve YİK üyesi Bülent Arınç Habertürk'e konuşuyor
GÜNDEM"ABD'de oy kullansam Trump'ı tercih etmezdim"
Öldürülen Pınar'ın ailesinin avukatı Epözdemir: Bu olayda başka aktörlerin olduğu kanaatindeyiz
GÜNDEMPınar'ın aile avukatı: Başka aktörlerin olduğu ...
Son dakika... MEB'den özel okul açıklaması
GÜNDEMMEB'den özel okul açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X