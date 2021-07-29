Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün Tunceli-Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 şarjörü, 37 adet M-16 fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet EYP düzeneği için devre kartı,1 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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