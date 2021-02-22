Tunceli'de görünüşü peri bacalarını andıran kaya oluşumlar ilgi görüyor

AA

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Mazgirt ilçesi, yılın her döneminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri oluyor.

Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları'nın bulunduğu ilçede, Oruç köyü civarındaki bir dağın yamacında yer alan peribacası görünümlü kayalar dikkati çekiyor.

Karlı dağlar ve ormanlar ile bütünleşen bu kaya oluşumlar, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere yöreyi ziyarete gelenlerden ilgi görüyor.

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine, kayaların Kapadokya'daki peri bacalarını andırdığını söyledi.

Bölgede peri bacalarına benzeyen çok sayıda kayanın olduğunu belirten Malik Kaya, "Haftanın belirli günlerinde Tunceli'nin çeşitli alanlarına geziler gerçekleştiriyoruz. Bazen karla kaplı Ovacık ilçesine, bazen de ilkbahar havasının yaşandığı Çemişgezek ilçesine yolumuz düşüyor. Bugün de rotamızı Mazgirt ilçemize çevirdik." dedi.

Kaya, Mazgirt'in doğasıyla muhteşem bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Burası gerçekten çok güzel coğrafyaya sahip. Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları bu ilçede bulunuyor. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri var. Biz de yoldan geçerken dağlık bir alanda peri bacasını andıran kayalar ile karşılaştık. Birkaç kaç kilometre yürüdükten sonra kayaların bulunduğu alana ulaştık. Kendimi Kapadokya'da hissettim." diye konuştu.