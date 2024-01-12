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        Çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi ağır yaralandı

        TUNCELİ'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:10
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        Çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi ağır yaralandı
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        TUNCELİ'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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