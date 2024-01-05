Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri tarafından K.Ç. gözaltına alındı.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.