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        Kayıp Gülistan'ın annesi: 4 yıldır her gün sabah akşam balkona çıkıp kızımı gözlüyorum (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:55
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        Kayıp Gülistan'ın annesi: 4 yıldır her gün sabah akşam balkona çıkıp kızımı gözlüyorum (2)
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        GÜLİSTANİÇİN YÜRÜDÜLER

        Kendisinden 4 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan annesi Bedriye, babası Halit, ablası Aygül Doku, üniversite arkadaşları, DEM Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve kentteki kadın platformlarının üyeleri, ellerinde Gülistan Doku'nun fotoğrafları ve pankartlarla Yer Altı Çarşısı üzerinde bir araya gelerek, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık `Gülistan Doku Nerede´ ve `Hepimiz birer Gülistan´ız´ sloganı atıldı. Kadın platformu burada basın açıklaması yaparak Gülistan´ın akıbetini sorarken, abla Aygül Doku da kardeşinin karanlıkta olduğunu belirterek, "Gülistan buralarda, ablası onu hissediyor. Ablam beni bu karanlıkta bırakmayacak, katillere hesap soracak ve susmayacak" diyorsun biliyorum. Ben seninle o kadar gurur duyuyorum. Sen bana, insan kardeşini sevince ölmeyeceğini öğrettin. Ben kendimde ağlama hakkını bulmuyorum. Ne zaman ağlamak istesem aklıma sen geliyorsun. `Gülistan benim üzülmemi istemezdi´ diyorum. 4 yıl geçti kardeşim karanlıkta, ben onu bu karanlıktan çıkaracağım, kendime söz verdim" dedi.

        Konuşmaların ardından kalabalık, karanlıkta olduğunu belirttikleri Gülistan için el feneri ve cep telefonlarının flaşlarını yaktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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