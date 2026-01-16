Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:05
        Tunceli'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki bir bilgisayarcı dükkanına gelen Ö.Y, henüz belirlenemeyen nedenle iş yeri sahibi T.S'ye silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan T.S, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, Ö.Y'yi gözaltına aldı.

        T.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

