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        Tunceli'de koro kuran kadınlar Anadolu ezgilerini 4 dilde seslendiriyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan kadınlar, kurdukları koroyla hem unutulmaya yüz tutan Anadolu ezgilerini 4 dilde seslendiriyor hem de stresten uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:52
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        Tunceli'de koro kuran kadınlar Anadolu ezgilerini 4 dilde seslendiriyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan kadınlar, kurdukları koroyla hem unutulmaya yüz tutan Anadolu ezgilerini 4 dilde seslendiriyor hem de stresten uzaklaşıyor.

        Kış şartlarının çetin geçtiği Ovacık'ta soğuk ve kar nedeniyle kadınlar günlük yaşamlarını genellikle evlerinde değerlendiriyor.

        Bu nedenle de sosyal aktivitelerden kısmen uzak kalan kadınlar, bazı zamanlarda ise ilçedeki müzik ve el sanatları kurslarına katılarak eğlenmeye çalışıyor.

        İlçede yaşayan ev hanımı 15 kadın da yaklaşık bir yıl önce Zazaca'da "bizim sesimiz" anlama gelen "VengeMa" isimli müzik topluluğunu oluşturdu.

        Haftanın belirli günlerinde Pulur Mahallesi'ndeki Behzat Firik Kültür Evi'ne gelen kadınlar, burada görevli müzik öğretmeni İsmail Gönek'ten enstrüman çalma ve türkü söylemeyle ilgili eğitimler alıyor.

        Derslerdeki provalarla müzik alanında kendilerini geliştiren kadınlar, unutulmaya yüz tutan türkülerle ilgili de çalışmalar yapıyor.

        Anadolu ezgilerini Türkçe, Zazaca, Kürtçe ve Ermenice seslendiren kadınlar, ilçede düzenlenen etkinliklerde sahne alarak dinleyicilerle buluşuyor.

        - "Küçük bir ilçede büyük şeyler yaratmak istiyoruz"

        Koroda yer alan Sermin Akbalık, AA muhabirine, Ovacık'ta kadınların yapabileceği sosyal aktivitelerin sınırlı olduğunu söyledi.

        İlçedeki kış şartlarından etkilendiği için eve kapandığını belirten Akbalık, "Bu koronun kurulması bizim için çok iyi oldu. İki tane kızım var ve onlardan arta kalan zamanımı koroda geçiriyorum. Çok güzel dostlarım oldu ve arkadaşlıklar edindim. Kültürel açıdan zaten burada pek bir şey yapamıyoruz. Koroda arkadaşlarla çok güzel fikirler ortaya çıkarabiliyoruz ve bunu daha da nasıl ileriye götürebiliriz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

        Çalışmaların sadece koroyla sınırlı kalmasını istemeyen Akbalık, "Bunun yanı sıra kitap okuma kulübü gibi şeyleri kurmayı düşünüyoruz. Sadece saz, gitar ya da erbane değil farklı enstrümanlar da çalmayı amaçlıyoruz. Küçük bir ilçede büyük şeyler yaratmak istiyoruz." dedi.

        Sinem Opuz Demir de geçen sene katıldığı bağlama kursunda kadınların bir araya gelip koro kurduğunu, çalışmaların verimli ve keyifli ilerlediğini anlattı.

        - "Unutulmaya yüz tutan türküleri hocamızla gün yüzüne çıkardık"

        Koronun her anlamda kendilerine iyi geldiğini dile getiren Demir, "Sesimin tek başına değil de kadınlarla birlik olunca daha da anlamlandığını ve güzel çıktığını öğrendim. On sesin bir araya gelerek tek ses olması ve birlikte bir şeyler yapabilmenin çok güzel olduğunu fark ettim. Unutulmaya yüz tutan türküleri hocamızla gün yüzüne çıkardık. Evde bu türkülere çalışıyoruz ya da detaylarını yaşlı insanlardan dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Senem Yerlikaya da herhangi bir etkinlik programına çıkacakları zaman koro çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

        Haftada bir gün koro eğitimine katıldığını söyleyen Yerlikaya, "Anadolu ezgileri ile Ermenice, Zazaca, Kürtçe ve Türkçe gibi birçok eseri seslendiriyoruz." dedi.

        Koro sayesinde stresten uzaklaştığını belirten Belkıs Örük de "Evde zaten bunaldığım ya da sıkıldığımızda müzik dinliyoruz ve kendi kendimize bağırarak söylüyoruz. Bu bile bence bize bir motivasyon ve hayata devam etmek için renk katıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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