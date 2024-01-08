Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ile bitkilerde kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ile bitkilerde kırağı oluştu.

        İlçede bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü, Yaylagünü, Yeşilyazı, Ada, Koyungölü ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

        Soğuk nedeniyle Munzur ve Mercan dağları ile bazı yüksek tepelerin zirveleri sisle kaplandı.

        İlçedeki bazı fotoğrafçılar arazide gezinti yaparak manzarayı fotoğrafladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Kayıp Gülistan'ın annesi: 4 yıldır her gün sabah akşam balkona çıkıp kızımı...
        Kayıp Gülistan'ın annesi: 4 yıldır her gün sabah akşam balkona çıkıp kızımı...
        Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den aday
        Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den aday
        Yurt dışından dönen husumetlisini, evinin önünde bekleyip, öldürdü
        Yurt dışından dönen husumetlisini, evinin önünde bekleyip, öldürdü
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Kayıp Gülistan´ın annesi: 4 yıldır her gün sabah akşam balkona çıkıp kızımı...
        Kayıp Gülistan´ın annesi: 4 yıldır her gün sabah akşam balkona çıkıp kızımı...
        Tunceli'de 170 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Tunceli'de 170 köy yolu kardan ulaşıma kapandı