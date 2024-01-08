Tunceli'de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ile bitkilerde kırağı oluştu.

İlçede bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü, Yaylagünü, Yeşilyazı, Ada, Koyungölü ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

Soğuk nedeniyle Munzur ve Mercan dağları ile bazı yüksek tepelerin zirveleri sisle kaplandı.

İlçedeki bazı fotoğrafçılar arazide gezinti yaparak manzarayı fotoğrafladı.