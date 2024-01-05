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        Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den aday

        TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart´taki yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) belediye başkan adayı olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:10
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        Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den aday
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        TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart´taki yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) belediye başkan adayı olacak.

        2014 yerel seçimlerinde Tunceli´nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı seçilen, ardından 2019´daki yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart´ta yapılacak seçimlerde İstanbul Kadıköy´den TKP´nin belediye başkan adayı olacak. Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kararı kurumum az önce kesinleştirdi. Toplantılar yapılıyordu. Sol sosyalist kurumların içinde yer aldığı yaklaşık 20 kurum ve siyasi partinin ortak adayı olarak TKP çatısı altında 31 Mart seçimlerinde Kadıköy´den aday olacağım. Beni aday olarak gösteren tüm sosyalist güçlere, partilere teşekkür ediyorum. Kendimize güveniyoruz, kazanacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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