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        Yurt dışından dönen husumetlisini, evinin önünde bekleyip, öldürdü

        TUNCELİ´de Kaya Doğan (42), yurt dışından döndüğünü öğrendiği husumetlisi Gündüz Çelik´i (41) evinin önünde bekleyip, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:35
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        Yurt dışından dönen husumetlisini, evinin önünde bekleyip, öldürdü
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        TUNCELİ´de Kaya Doğan (42), yurt dışından döndüğünü öğrendiği husumetlisi Gündüz Çelik´i (41) evinin önünde bekleyip, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesi Karsan köyünde meydana geldi. Kaya Doğan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Gündüz Çelik´in çalışmak için gittiği yurt dışından döndüğünü öğrendi. Doğan, Çelik´in evinin önünde beklemeye başladı. Otomobille evinin önüne gelen Çelik´i gören Kaya Doğan, onu araçtan silah zoruyla indirerek av tüfeğiyle vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi´nde doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Gündüz Çelik´in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Jandarma ekiplerinin gözaltına alındığı Kaya Doğan´ın işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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