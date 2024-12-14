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        Keklik avında kalp krizi geçirdi; hastanede öldü

        TUNCELİ'dekeklik avında kalp krizi geçiren Mehmet Geniş (50), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:35
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        Keklik avında kalp krizi geçirdi; hastanede öldü
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        TUNCELİ'dekeklik avında kalp krizi geçiren Mehmet Geniş (50), hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sinan köyü kırsalındaki Kocakoç Devlet Avlığı'nda meydana geldi. Keklik avına giden Mehmet Geniş, rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Geniş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, burada hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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