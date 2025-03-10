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        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti

        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaşayan kuzeni Hüseyin Karabulut (87) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:35
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        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti
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        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan kuzeni Hüseyin Karabulut (87) yaşamını yitirdi.

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.

        Hüseyin Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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