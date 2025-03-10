Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.

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