Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Kayalıklardan düştü, 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı

        TUNCELİ'de Alevi toplumunca kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nı yurtdışından ziyarete gelen Hatun Doğan (53), kayalıklardan düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 22:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayalıklardan düştü, 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUNCELİ’de Alevi toplumunca kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’nı yurtdışından ziyarete gelen Hatun Doğan (53), kayalıklardan düşerek yaralandı. Doğan, ekipler tarafından 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde meydana geldi. Almanya’da yaşayan Hatun Doğan, ziyarete geldiği Düzgün Baba Dağı’nda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan Doğan için beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı noktaya giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan’ı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçın canlı anlatımı
        Dev maçın canlı anlatımı
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Tunceli'de dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı
        Tunceli'de dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı
        Tunceli'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Tunceli'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        İhraç da edilen Ovacık fasulyesi, kadınların el emeğiyle toplanmaya başladı
        İhraç da edilen Ovacık fasulyesi, kadınların el emeğiyle toplanmaya başladı
        Tunceli'de "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" yapıldı
        Tunceli'de "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" yapıldı
        Tunceli'de otobüs durağındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Tunceli'de otobüs durağındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Tunceli'de, Tağar Çayı üzerindeki HES projesine yürütmeyi durdurma kararı
        Tunceli'de, Tağar Çayı üzerindeki HES projesine yürütmeyi durdurma kararı