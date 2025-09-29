Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:09 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:09
        Tunceli'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürcüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun Miskisağ mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

