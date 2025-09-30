Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda ​​​​​​​kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 21:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda ​​​​​​​kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kıl köyü mevkisindeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden Hatun D, patikada yürürken kayalık alanda dengesini kaybedip düştü.

        Hatun D'nin yaralandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatun D, sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınıp ambulansa taşındı.

        Ayağında kırık olduğu belirlenen Hatun D, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Tunceli'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Tunceli'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        İhraç da edilen Ovacık fasulyesi, kadınların el emeğiyle toplanmaya başladı
        İhraç da edilen Ovacık fasulyesi, kadınların el emeğiyle toplanmaya başladı
        Tunceli'de "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" yapıldı
        Tunceli'de "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" yapıldı
        Tunceli'de otobüs durağındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Tunceli'de otobüs durağındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Tunceli'de, Tağar Çayı üzerindeki HES projesine yürütmeyi durdurma kararı
        Tunceli'de, Tağar Çayı üzerindeki HES projesine yürütmeyi durdurma kararı
        Tunceli'de inşaat alanında ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi
        Tunceli'de inşaat alanında ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi