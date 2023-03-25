Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler, önceki yıllarda elektrik ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına yeniden yerleşti.

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.

Akarsuların coşkuyla aktığı ve arazilerin çiçeklerle renklendiği kentte, baharın müjdecisi leylekler de Mazgirt ilçesindeki yuvalarına geldi.

Her yıl mart-eylül ayı aralığında ilçedeki köyleri mesken tutan leylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle de bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaran leylekler, kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak olan yavrularını büyütecek.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

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