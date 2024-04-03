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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor

        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 bin 406 yapımının yıkımı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:46
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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 bin 406 yapımının yıkımı için çalışma başlatıldı.

        Deprem kuşağında yer alan kentte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.

        Ekipler, bu kapsamda il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerindeki yapılarda hasar tespiti yaptı.

        Çalışmalar sonucu ekipler, depreme karşı dayanıksız olduğunu belirlenen 3 bin 406 yapının yıkımına başladı.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde Meydanlar Mahallesi'nde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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