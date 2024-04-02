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        Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:54 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:54
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        Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Ali Boğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu" düzenledi.

        Arazide arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara tespit etti.

        Mağaralardaki aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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