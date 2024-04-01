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        Tunceli'de DEM Parti'li Konak başkan seçildi; 4 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi de Sol Parti kazandı

        TUNCELİ'de Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'li Cevdet Konak seçildi; 4 ilçede CHP, 2'sinde AK Parti, 1'inde ise Sol Parti kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:20
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        Tunceli'de DEM Parti'li Konak başkan seçildi; 4 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi de Sol Parti kazandı
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        TUNCELİ’de Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'li Cevdet Konak seçildi; 4 ilçede CHP, 2’sinde AK Parti, 1’inde ise Sol Parti kazandı.

        Tunceli’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığı'na DEM Parti’li Cevdet Konak seçildi. İlçelerde ise CHP’li 4 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2, Sol Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Ovacık’ta CHP’li Mustafa Sarıgül, Pülümür’de CHP’li Müslüm Tosun, Mazgirt’te CHP’li Ümit Tayhava, Nazımiye’de CHP’li Ali Emrah Tekin, Pertek’te AK Parti’li Recai Vural, Çemişgezek’te AK Parti’li Enes Somyürek ve Hozat’ta Sol Parti’li Aydın Kaya, seçimin galibi oldu.

        CEVDET KONAK KİMDİR

        Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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