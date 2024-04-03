MİT'in tespit ettiği teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

TUNCELİ’de Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) tespit ettiği, teröristlerin kullandığı 2 mağara jandarma tarafından imha edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kalıntılarını süpürmeye devam edeceğiz. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen ‘Şehit Savcı Murat Uzun’ operasyonunda Ovacık, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında bulunan Aliboğazı bölgesinde sarp ve kayalık arazide MİT tarafından 2 mağara tespit edildi. Yapılan aramalarda, teröristlerin barınak olarak kullandığı saptanan mağaralarda çok sayıda yaşamsal malzeme ve silah mühimmatı ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken mağaralar ve diğer malzemeler imha edildi.