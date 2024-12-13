Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazideki incelemede Elazığ’dan kente gelen ve aralarında Karaman'ın da eşlik ettiği 4 kişilik grubun, kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını tespit etti.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.