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        Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:07
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        Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

        Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazideki incelemede Elazığ’dan kente gelen ve aralarında Karaman'ın da eşlik ettiği 4 kişilik grubun, kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını tespit etti.

        Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak para cezası kesildi.

        ​​​​​​​DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçilerine ve av tüfeklerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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