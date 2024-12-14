Tunceli'de ormanlık alanda keklik avlarken kalp krizi geçiren kişi öldü
Tunceli'de ormanlık alanda keklik avlarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Tunceli'de ormanlık alanda keklik avlarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Sinan köyü mevkisinde keklik avlamak için araziye çıkan 55 yaşındaki Mehmet G. aniden rahatsızlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet G, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet G'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.