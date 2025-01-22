Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Çemişgezek'te otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çemişgezek'te otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçenin Akçapınar-Yemişdere köyleri arasında kamış otlarıyla kaplı bir alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangın bazı ağaçlara zarar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kamer Genç vefatının 9. yılında mezarı başında anıldı
        Kamer Genç vefatının 9. yılında mezarı başında anıldı
        Tunceli AFAD Müdürlüğünden deprem konutu hak sahipliği çalışmalarına ilişki...
        Tunceli AFAD Müdürlüğünden deprem konutu hak sahipliği çalışmalarına ilişki...
        Ovacık'ın seyirlik kış manzarası
        Ovacık'ın seyirlik kış manzarası
        Tunceli'de dağcılar zirve hedefine metrelerce karı aşıp ulaşıyor
        Tunceli'de dağcılar zirve hedefine metrelerce karı aşıp ulaşıyor
        Tunceli'de kayalıklardan düşüp, boynuzu ağaca takılan yaban keçisini ekiple...
        Tunceli'de kayalıklardan düşüp, boynuzu ağaca takılan yaban keçisini ekiple...
        Munzur Vadisi'nde hasta halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Munzur Vadisi'nde hasta halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı