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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenaze törenine katıldı

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de vefat eden kuzeninin cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:20
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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenaze törenine katıldı
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de vefat eden kuzeninin cenaze törenine katıldı.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (87) için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.

        Törene katılan Kılıçdaroğlu, cemevi girişinde vatandaşları karşılayarak taziyeleri kabul etti.

        Dua edilip helallik alınmasının ardından Karabulut'un cenazesi Atlantı köyünde toprağa verildi.

        Cenaze törenine, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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