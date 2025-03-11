Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenaze törenine katıldı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de vefat eden kuzeninin cenaze törenine katıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de vefat eden kuzeninin cenaze törenine katıldı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (87) için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.
Törene katılan Kılıçdaroğlu, cemevi girişinde vatandaşları karşılayarak taziyeleri kabul etti.
Dua edilip helallik alınmasının ardından Karabulut'un cenazesi Atlantı köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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