Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenaze törenine katıldı

Cenaze törenine, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (87) için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.

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