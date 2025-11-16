Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağırlıyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Salördek ormanları, güz renklerine bürünen doğası, yaban hayatı ve Kadısırtı Şelalesi ile sonbaharda doğaseverlerin gözdesi oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 rakımda bulunan Salördek ormanları, Kırmızıköprü köyü mevkisinden başlayarak Çatalkaya köyüne kadar geniş bir alanı kaplıyor.

Ceviz, kavak, meşe ve yabani meyve ağaçlarının yetiştiği ormanlar, özellikle sonbahar döneminde Tunceli başta olmak üzere çevre illerden doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelen doğaseverler, yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen ormanlarda vakit geçirerek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Her adımı manzara olan alandaki 11 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan doğaseverler, rotaları boyunca bazı yaban hayvanlarını ve endemik bitkileri yakından görme fırsatı buluyor.

Yer altı sularıyla 20 metre yükseklikten akan Kadısırtı Şelalesi'ni gezen doğaseverler, cep telefonu ya da makineleriyle el değmemiş güzellikleri fotoğraflıyor.

"Salördek ormanlarında 11 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Bu parkur boyunca birçok yaban hayvanına, kuşa, endemik bitkiye ve güz renklerine tanıklık ediyoruz. Bu parkurun sonunda bir şelaleye ulaşıyoruz. Şelalenin serinliğinde kahvemizi içtikten sonra zevkle ve huzurla oturup dinlenebiliyoruz. Buradayken stresten uzaklaştığımı hissediyorum ve çok güzel bir ortam sunuyor. Salördek'te çektiğim fotoğraflarla Tunceli'yi sosyal medyada tanıtabiliyorum."

Fırat Kalkınma Ajansının hazırladığı "Fırat Yolu Tunceli Etabı" projesiyle kentteki 21 gezi rotasından biri olan Salördek ormanlarında her geçen yıl ekoturizm faaliyetleri ve çevre farkındalık etkinlikleri giderek artıyor.

Ferdi Genç, Tunceli'nin doğasına hayran kaldığını ve birçok yerini gezip gördüğünü dile getirdi.

Kentteki güzellikleri herkesin keşfetmesi gerektiğini ifade eden Genç, "Buraya gelenler gönül rahatlığıyla gezebilir ama doğayı korusunlar, sahip çıksınlar. Hakikaten Tunceli, anlatılmaz yaşanır. Salördek ormanlarında yaklaşık 2 kilometre yürüdük ve inanılmaz bir renk cümbüşüyle karşılaştık. Doğası çok güzel ve parkuru yürümek için çok rahat." dedi.

Çiğdem Evin, yurt içi ve dışına turlar organize ettiklerini belirterek, "Salördek ormanları, renk cümbüşüyle doğanın kalbi sayılabilecek bir yer. Hem il dışından hem de ilimizden dostlarımızı buraya getirip gezdiriyoruz ve çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Vedat Aldemir de Tunceli'nin doğasının mutlaka görülmesi gereken yerler arasında olduğunu vurguladı.

Aldemir, ormanların çok sayıda endemik bitkiye sahip olduğunu belirterek, "Salördek, Tunceli'nin en nadir ve sonbahar renklerinin doyasıya yaşanabildiği bir bölge. Biz de her sene ayrı bir keyif ve zevkle geliyoruz. Burası herkesin gelip görmesini istediğimiz bir nokta." diye konuştu.