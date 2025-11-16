Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de doğa ve yaşam mitingi düzenlendi

        Tunceli'de çevrenin korunmasına dikkat çekilmesi amacıyla doğa ve yaşam mitingi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:56
        Tunceli'de doğa ve yaşam mitingi düzenlendi
        Tunceli'de çevrenin korunmasına dikkat çekilmesi amacıyla doğa ve yaşam mitingi gerçekleştirildi.

        Kentte sivil toplum kuruluşları bünyesinde bir araya gelen katılımcılar, Sanat Sokağı’nda toplanarak Kışla Meydanı'na yürüdü.

        Pankart ve döviz taşıyan katılımcılar, zaman zaman sloganlar attı.

        Bazı parti temsilcileri meydanda çevreyle ilgili konuşmalar yaptı.

        Mitingde müzik dinletisi sunuldu, halaylar çekildi.

        ​​​​​​​

