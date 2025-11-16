Tunceli'de doğa ve yaşam mitingi düzenlendi
Tunceli'de çevrenin korunmasına dikkat çekilmesi amacıyla doğa ve yaşam mitingi gerçekleştirildi.
Kentte sivil toplum kuruluşları bünyesinde bir araya gelen katılımcılar, Sanat Sokağı’nda toplanarak Kışla Meydanı'na yürüdü.
Pankart ve döviz taşıyan katılımcılar, zaman zaman sloganlar attı.
Bazı parti temsilcileri meydanda çevreyle ilgili konuşmalar yaptı.
Mitingde müzik dinletisi sunuldu, halaylar çekildi.
