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Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi, 27 adet Kalaşnikofla birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda teröristlere ait 2 yer altı silah deposu imha edilmiştir. Depolar içerisinde 27 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8357 adet Kalaşnikof mermisi, 43 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası, 32 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 48 adet elektrikli fünye ve 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

TUNCELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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