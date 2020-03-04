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Tunceli'de DSİ 3 baraj yaptı, 5 sulama tesisi tamamladı

İHA

Tunceli'de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda 3 baraj inşa edildiği, 5 sulama tesisinin tamamlandığı ve toplamda 40 bin 443 dekar arazinin sulamaya açıldığı bildirildi. Ayrıca, bu çalışmalarla çiftçilere yıllık 18 milyon TL zirai gelir artışı sağladığı aktarıldı.

Tunceli'de DSİ 3 baraj yaptı, 5 sulama tesisi tamamladı

Tunceli'de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda 3 baraj inşa edildiği, 5 sulama tesisinin tamamlandığı ve toplamda 40 bin 443 dekar arazinin sulamaya açıldığı bildirildi. Ayrıca, bu çalışmalarla çiftçilere yıllık 18 milyon TL zirai gelir artışı sağladığı aktarıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli’de yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği kaydedildi. Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edildi.
DSİ'den yapılan açıklamada," Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır"denildi.

"3 baraj, 5 sulama tesisi tamamlandı
DSİ tarafından son 17 yılda Tunceli’ye 3 baraj inşa edildiğine değinilen açıklamanın devamında," 5 sulama tesisini tamamlayarak toplamda 40 bin 443 dekar arazi sulamaya açtık. Böylece çiftçilere yıllık 18 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 58 derenin ıslahını tamamladık. Pertek Biçmekaya Barajı ve Sulamasını hizmete aldık. Temelden 44 metre yüksekliğe sahip ve 2,78 milyon metre küp depolama hacmine sahip baraj ile 3 bin 940 dekar alan cazibeli olarak sulanmaktadır. Akpazar Ovası Pompaj Sulaması ile Akpazar Ovasında 16 bin 370 dekar alan su ile buluşturulmuştur.Son 17 yılda inşa ettiğimiz 58 adet taşkın koruma tesisi ile 70 meskun mahal ile 10 bin 213 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk"ifadelerine yer verildi.

Munzur'dan içme suyu projesi için çalışma sürüyor
Munzur Gözeleri kaynağından 77 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Tunceli il merkezi, Ovacık ilçesi ve bu ilçelere bağlı bazı köylerin içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 adet içmesuyu tesisi proje yapımı çalışmalarının da sürdüğü aktarılan açıklamada, toplamda 90 bin kişi için yılda 14,27 milyon metre küp içmesuyu temin edileceği vurgulandı.

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