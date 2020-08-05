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Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı

DHA

Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, o bölgede hayvanlarını otlatan Ali Kemal Demirtaş (48) tarafından kurtarıldı. Demirtaş, vaşağın ağaçtaki halini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyünde Ali Kemal Demirtaş, ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada, köpeklerinin bir yaban hayvanını kovaladığını fark etti. Köpekleri takip eden Demirtaş, nesli tükenme tehlikesinde olan bir vaşağın köpeklerden korunmak için ağaca tırmandığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Demirtaş, daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Köpeklerin uzaklaşmasıyla ağaçtan inen vaşak, ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
Olayı anlatan Demirtaş, "Öğlen saatlerinde keçilerimi ormanlık alanda otlatıyordum. Birden yanımda bulunan köpekler ormanlık alanda bir hayvanı kovaladılar. Yakınlarına gittiğimde meşe ağacının en uç kısmına tırmanan bir vaşak fark ettim. Bir süre vaşağı izledim ve görüntüledim. Daha sonra köpekleri bölgede uzaklaştırdım. Köpekler uzaklaştıktan sonra vaşak ağaçtan hızla inerek ormanlık alanda izini kaybettirdi. Böyle güzel ve az görülen bir yaban hayvanını görüntülediğim için çok şanslıyım ve mutluyum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-08-05 16:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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