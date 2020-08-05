Yaylada kalp krizi geçiren çobanın imdadına jandarma helikopteri yetişti



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kalp krizi geçiren Emin Koyunan (55), jandarma helikopteri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Koyunan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne, Pülümür ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Hel Dağı yaylasında bir çobanın kalp krizi geçirdiği ihbarı geldi. Yaylanın yüksek olması ve karayolu ile ulaşımda sorun yaşanması üzerine, durumun bildirildiği Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatı ile sağlık ekipleri ve jandarma helikopteri bölgeye sevk edildi. Kalp krizi geçiren Emin Koyunan, yayladaki ilk müdahalenin ardından, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Koyunan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-08-05 16:42:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.