– Tunceli’de bin adet keklik doğaya salındı. Kekliklerin salındığı alan ise 3 yıl süreyle avlanmaya kapatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 81 ilinde doğaya biner adet keklik salımı projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Malatya Keklik Üretim İstasyonu’nda üretilen bin keklik, Tunceli Doğa Koruma ve Mili Parklar Şubesi ekipleri tarafından Mazgirt İlçesi’ne bağlı Yukarı Oyumca Köyü’nde doğaya salındı. Salma etkinliğine, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Durna, görevliler ve yöre sakinleri katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “ Proje ile 81 ilde bin keklik doğaya salınacak. Bu planı ilimizde de habitatı güçlü, koruması ve bilinçli bir çevre olması nedeniyle Yukarı Oyumca Köyü’nde gerçekleştiriyoruz. Burada bin adet keklik doğaya salındı. Buradaki 5 bin hektarlık bir alanı üç yıl boyunca avcılığa kapatacağız. Kaymakamlığımızın, ilçe jandarma komutanlığımızın ve köy muhtarımızın ilgisi nedeniyle bu bölgeyi seçtik” dedi.

Keklik salımı için köylerinin seçilmesinden memnun olduğunu belirten Köy Muhtarı Hüseyin Doğan ise, “ Burası konum ve bölge olarak keklik için uygun. 3 yıl avcılık yapılmayacak, o anlamda rahatız. Doğamıza keklik bırakılmasından memnun kaldım” ifadelerini kullandı.

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